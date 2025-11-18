Представництво Уповноваженого ВРУ виявило проблеми з умовами проживання ВПО у Теребовлі

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провело моніторингові візити до місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в селищах Гумниська та Залав’є Теребовлянської громади.

Умови проживання ВПО

Обидва об’єкти розміщення знаходяться у приміщеннях колишніх шкіл, що належать до комунальної власності. Вони обладнані всім необхідним для тимчасового проживання, включаючи:

Мебльовані кімнати,

Кухні,

Побутову техніку,

Санітарно-гігієнічні умови,

Опалення, водо- та електропостачання.

У МТП села Гумниська розміщено 8 кімнат, що можуть прийняти до 30 осіб. У Залав’ї — 6 кімнат на 25 осіб. Кімнати облаштовані ліжками, шафами, тумбами, столами та стільцями, що забезпечує базовий комфорт для мешканців.

Проблеми та зауваження

Моніторингова група виявила низку проблем, що потребують удосконалення:

Відсутність пандуса в одному з МТП, що ускладнює доступ для маломобільних осіб.

Відсутність укриттів в обох об’єктах.

Неактуальна інформація на стендах МТП: відсутність оновлених контактів органів влади, екстрених служб та благодійних організацій, які надають підтримку ВПО.

Наступні кроки

За результатами моніторингових візитів буде підготовлено звіти та рекомендації, спрямовані на покращення умов тимчасового проживання ВПО та забезпечення їхніх прав.