Свято для найменших героїв: у Тернопільській дитячій лікарні відзначили Всесвітній день передчасно народжених дітей

У КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР пройшов особливий захід, присвячений Всесвітньому дню передчасно народжених дітей, який щорічно відзначається 17 листопада, повідомляють у медичному закладі. Цей день став чудовою нагодою для малечі, яка народилася раніше терміну, і їхніх батьків зустрітися з лікарями та подякувати їм за допомогу у боротьбі за життя маленьких героїв.

Радість зустрічі та щирі емоції

У консультативно-діагностичному центрі лікарні зібралися сім’ї з різних громад області. Атмосфера була переповнена радісним сміхом дітей і щасливими сльозами батьків, а також медичних працівників, які знову мали можливість побачити своїх маленьких пацієнтів, які, незважаючи на всі труднощі, вже стали здоровими і сильними. Це свідчення того, що маленькі дива трапляються завдяки величезній праці медиків та батьківської любові.

Важливість катамнестичного спостереження

Після виписки з лікарні такі малюки мають можливість перебувати під наглядом центру катамнестичного спостереження, де фахівці постійно стежать за їхнім розвитком, проводять необхідні медичні огляди і супроводжують дітей до 3-х років.

Підтримка для батьків

Поки маленькі «поспішайки» весело проводили час з мультяшними героями, для їхніх мам був організований тренінг «Щасливі дорослі — радісні діти» від практичного психолога Тетяни Смардж. Цей захід допоміг батькам отримати необхідні знання та підтримку в емоційному аспекті виховання своїх малюків.

Вдячність партнерам

Цей захід не міг би відбутися без допомоги наших постійних партнерів — дитячого розважального центру «Країна мрій», які завжди підтримують нас і роблять кожну зустріч особливою.

Побажання «поспішайкам»

Ми бажаємо нашим маленьким «поспішайкам» міцного здоров’я, легкого шляху до нових досягнень і яскравих перемог. Нехай кожен день приносить їм більше радості, тепла і любові.

Нехай ці маленькі герої, завдяки своїй силі та підтримці оточуючих, досягатимуть великих вершин і даруватимуть радість своїм близьким!