Reuters: Росія передала США свої вимоги для завершення війни в Україні

Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Як пише “Європейська правда”, про це агентству Reuters стало відомо від двох людей, знайомих з цим питанням.

Не відомо, які саме вимоги Москва включила до свого списку, і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до того, як ці вимоги будуть прийняті.

За словами співрозмовників, російські та американські посадовці обговорювали ці вимоги під час особистих і віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Вони охарактеризували вимоги Кремля як широкі і схожі на ті, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

Ці раніше оголошені вимоги включали відмову від членства України в НАТО, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання приналежності Криму і чотирьох українських областей до Росії. Останніми роками Росія також вимагала від США і НАТО усунути те, що вона називає “першопричинами” війни, в тому числі розширення НАТО на схід.

Президент США Дональд Трамп очікує від Владіміра Путіна відповіді, чи погодиться він на 30-денне перемир’я, яке Україна погодилась прийняти у випадку, якщо це зробить і Росія. Президент України Володимир Зеленський називав це першим кроком до мирних переговорів.

Ставлення Путіна до потенційної угоди про припинення вогню все ще залишається невизначеним, оскільки її деталі ще не остаточно узгоджені. Деякі американські посадовці, законодавці та експерти побоюються, що Путін, використає перемир’я для активізації зусиль, спрямованих на те, щоб розділити США, Україну та Європу і підірвати будь-які переговори.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.