Хвилина мовчання на честь Юрія БАЧИНСЬКОГО

Юрій БАЧИНСЬКИЙ був людиною, яка вміла все – від будівництва до навчання дітей комп’ютерної грамотності. 46-річний стрілець-санітар повернувся з Франції на початку повномасштабного вторгнення, щоб захистити свою родину і Батьківщину.

Тернополянин з позивним “Бача”, що в перекладі з афганської означає “друг”, понад рік рятував побратимів у найзапекліших боях. Навіть у найважчі моменти він не втрачав надії та часто посміхався.

8 травня 2023 року поблизу Часового Яру на Донеччині Юрій отримав важке поранення під час виконання бойового завдання, яке виявилося смертельним.

Він був організатором сплавів для учасників АТО в мандрівному таборі “Данастріс-Альтернатива”, працював у дитячому садочку, знімав відео – його таланти не мали меж.

Юрій пішов, залишивши у глибокій скорботі маму Дарію Іванівну, дружину Наталію, синів Ярослава і Любомира, доньок Анастасію та Соломію, брата Сергія.