Контроль якості води в Тернополі: результати перевірок водоматів

Спеціалісти Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області продовжують проводити плановий відбір проб води з пунктів розливу води (водоматів) з метою оцінки її безпечності та якості. Такий контроль є критичним для захисту здоров’я населення від потенційних отруєнь, інфекційних захворювань та хронічних інтоксикацій.

Перевірка води з водоматів: останні результати

На території міста Тернопіль контроль за якістю води здійснюється в п’яти точках продажу під торговими марками: «Це моя вода», «Водограй – 2700-БС» («Джерело – Н2О»), «Долина плюс», «Джерело Зарваниці», «Euro Voda».

16 липня 2025 року було проведено вибірковий відбір проб води з п’яти водоматів. Результати досліджень показали, що всі проби води відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Це підтверджує високу якість води, що постачається на ці пункти.

Зазначимо, що в попередні роки ситуація була дещо складнішою. У 2022 році із восьми відібраних проб одна не відповідала нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. У 2023-2024 роках з восьми водоматів щороку по одній пробі не відповідало за мікробіологічними показниками.

Рекомендації для споживачів: як вибирати безпечну воду

Для безпеки споживання води з водоматів важливо звертати увагу на кілька ключових аспектів:

Купуйте воду лише у перевірених пунктах , що мають інформаційний листок із зазначенням всіх необхідних даних: вид води (оброблена, необроблена, штучно-мінералізована тощо), склад, умови зберігання, дата виготовлення, дані про виробника, джерело питного водопостачання та номер свердловини.

Перевірте санітарно-технічний стан водомату : чистота та справність обладнання — це гарант безпеки. Не забувайте перевіряти стан водоматів перед тим, як здійснити покупку.

Не зберігайте воду понад 24 години , особливо влітку, навіть у прохолодному місці, оскільки вода може швидко втратити свої корисні властивості.

Звертайте увагу на запах, смак і каламутність води: у разі будь-яких сумнівів, утримайтеся від її вживання.

Якщо виявлено порушення

У разі виявлення водоматів, що не відповідають вимогам санітарії та безпеки, рекомендується звертатися до органів місцевого самоврядування або територіальних органів Держпродспоживслужби для здійснення контролю та запобігання можливим інфекційним захворюванням.