росія передає тіла своїх військових разом із загиблими українцями – МВС

Під час останніх етапів репатріації українська сторона отримала тіла загиблих захисників України, змішані з рештками російських військових. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами міністра, це могло бути як навмисним кроком росії — з метою дестабілізації, створення інформаційного тиску та навантаження на українських судово-медичних експертів, так і черговим свідченням цинічного та безвідповідального ставлення окупантів до власних людей.

«До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців. Це могло бути зроблено навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів. А може — це звичне для них недбале ставлення до власних солдатів», — зазначив Ігор Клименко.

Такі дії ускладнюють і без того надскладний процес ідентифікації загиблих. За словами міністра, останки часто перебувають у понівеченому стані: частини тіл можуть бути передані в різних мішках, а рештки одного воїна — надіслані в кілька етапів.

Українські експерти проводять надскладну, багаторівневу ідентифікацію: розтин, огляд, ДНК-експертизи, порівняння деталей. Кожна експертиза — не одна, і не поспіхом.

«Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це — люди. І кожен з них заслуговує на гідне ставлення», — наголосив міністр.

МВС закликає українців до розуміння і підтримки родин, які чекають на повернення своїх близьких. Робота триває. Але ворог намагається зірвати навіть ці найгуманніші процеси.