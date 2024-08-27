На війні загинув молодий захисник Євгеній Радзівілюк з Тернопільщини

На превеликий жаль – до Кременецької громади знову надійшла звістка про загибель нашого військовослужбовця, жителя села Дунаїв, Дунаївського старостинського округу, солдата, РАДЗІВІЛЮКА Євгенія Ярославовича, 1996 року народження, номер обслуги протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки, який загинув в Харківській області. Повідомив кременецький міський голова Андрій Смаглюк.

.Висловлюємо співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!🙏