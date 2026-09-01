росія вдарила по залізничних об’єктах Києва: загинули шестеро працівників Укрзалізниці

Під час нічної атаки Росії по Києву загинули шестеро працівників Укрзалізниці. Ще один залізничник отримав поранення та перебуває у лікарні.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Пертцовський. За його словами, російські війська завдали балістичних ударів по залізничному депо та інших об’єктах залізничної інфраструктури столиці.

«Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 — наші співробітники», — повідомив Пертцовський.

Ще один працівник Укрзалізниці отримав поранення. Наразі він перебуває в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Через атаку залізнична інфраструктура зазнала численних руйнувань і пошкоджень. На місцях працюють залізничники та рятувальники, які ліквідовують наслідки ударів і загоряння.

За словами Пертцовського, під час атаки десятки працівників встигли врятуватися в укриттях.

Через пошкодження на двох залізничних перегонах тимчасово закривали рух, однак згодом його вдалося відновити.

В Укрзалізниці зазначили, що зараз головною турботою є родини загиблих та пораненого працівника.

«Гірка до неможливості ніч», — написав Олександр Пертцовський, висловлюючи співчуття рідним загиблих колег.

У компанії повідомили, що залізничники продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкодженої інфраструктури.