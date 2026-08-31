Повідомив про викрадення авто, а сам забув, де його припаркував

🚗 У Тернополі чоловік повідомив про незаконне заволодіння автомобілем, однак згодом з’ясувалося, що транспорт ніхто не викрадав — власник просто забув, де його залишив.

Днями патрульні отримали повідомлення про автомобіль АЗЛК-2141, який був припаркований із порушенням Правил дорожнього руху та перешкоджав проведенню аварійних робіт.

Інспектори прибули на місце та під час перевірки встановили, що автомобіль перебуває в розшуку як викрадений.

Патрульні зв’язалися з власником легковика та повідомили, що його транспортний засіб виявили на одній із вулиць міста.

Після цього чоловік згадав обставини та пояснив, що просто забув, де припаркував автомобіль. Жодного викрадення насправді не було 🤷‍♂️

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб на громадянина винесли постанову за статтею 183 КУпАП.

❗️У поліції наголошують: перш ніж повідомляти про можливе викрадення автомобіля чи іншого майна, варто перевірити всі можливі місця, де воно могло залишитися.

Адже після отримання такого повідомлення інформацію одразу передають усім екіпажам поліції, які починають пошук транспортного засобу.