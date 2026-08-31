У Тернополі водій електросамоката збив 11-річного хлопчика у дворі будинку та втік

У Тернополі поліція встановлює особу водія електросамоката, який скоїв наїзд на 11-річного хлопчика та після цього залишив місце події.

Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 29 серпня, до чергової частини Тернопільського районного управління поліції повідомив черговий лікар.

За попередньою інформацією, аварія сталася у дворі будинку на проспекті Степана Бандери. Потерпілий розповів правоохоронцям, що його збив водій електросамоката, після чого поїхав із місця події.

Хлопчику надали необхідну медичну допомогу.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановлюють особу водія та з’ясовують усі обставини аварії.

Правоохоронці закликають усіх, хто міг бути очевидцем події або має інформацію про особу кермувальника електросамоката, повідомити про це поліцію.