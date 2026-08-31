На Тернопільщині вже задекларували 380 одиниць зброї та понад 115 тисяч набоїв

Від початку кампанії з декларування зброї жителі Тернопільщини вже повідомили поліцію про 380 одиниць зброї та 115 679 боєприпасів.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Серед задекларованої зброї — 130 автоматів, 14 пістолетів, 60 нарізних карабінів, 173 гладкоствольні рушниці, а також інші види зброї.

Правоохоронці наголошують, що незадекларована зброя, яка зберігається вдома, може становити небезпеку для самих власників, їхніх рідних, дітей та сусідів. Ризики виникають, зокрема, через неправильне зберігання або доступ до зброї сторонніх людей.

Сергій Зюбаненко закликав жителів області не відкладати питання декларування, якщо вони мають зброю чи боєприпаси без відповідних документів.

Якщо людина знайшла зброю, отримала її або вона зберігається у неї без документів, необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції та задекларувати її.

За словами правоохоронців, декларування дає можливість законно повідомити державу про наявну зброю та надалі зберігати її відповідно до встановлених вимог.