Квартири та протирадіаційне укриття: у Тернополі будують будинок для ВПО

У Тернополі триває будівництво багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про житловий комплекс на вул. Микулинецькій, 116, який реалізують за підтримки Європейського Союзу через НЕФКО.

Хід будівельних робіт днями оглянув міський голова Тернополя Сергій Надал. Під час візиту він ознайомився зі станом реалізації проєкту та перебігом робіт.

Проєкт передбачає створення сучасного житла з необхідною інфраструктурою. У будинку також планують облаштувати протирадіаційне укриття, яке має відповідати сучасним вимогам безпеки.

«Це важливий проєкт для Тернополя та родин, які були змушені залишити свої домівки через війну. Ми працюємо над тим, щоб люди, які потребують покращення житлових умов, отримали можливість жити у комфортному та безпечному середовищі», — зазначив Сергій Надал.

За його словами, важливо, що проєкт передбачає не лише квартири, а й необхідну інфраструктуру та укриття. Міський голова також подякував європейським партнерам за підтримку проєкту.

Після завершення будівництва квартири планують надати родинам із числа ВПО, які відповідатимуть визначеним критеріям та потребуватимуть покращення житлових умов.

У міській раді зазначають, що реалізація проєкту має збільшити житловий фонд для внутрішньо переміщених осіб та допомогти людям, які через повномасштабну війну втратили або залишили свої домівки, облаштувати життя у Тернопільській громаді.

Водночас конкретні терміни завершення будівництва, кількість квартир та критерії, за якими визначатимуть майбутніх мешканців будинку, у повідомленні міської ради не уточнили.