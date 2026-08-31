Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олег Кучер з Тернопільщини

Є звістки, для яких немає правильних слів. Є біль, який неможливо вмістити в речення. Війна знову забрала життя нашого земляка, нашого Захисника… Повідомляють у Микулинецькій громаді.

Під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант КУЧЕР Олег Ярославович, 24 вересня 1990 року народження, житель селища Дружба.

Олег Ярославович став на захист України, її землі, наших домівок і майбутнього наших дітей. Вірний військовій присязі та українському народові, він до останнього виконував свій обов’язок. Його життя обірвалося на Харківщині — далеко від рідного дому, за який він боровся і до якого мав повернутися…

Але повернеться Воїн уже “на щиті”.

Ще одна родина чекала дзвінка, кроків біля порога, обіймів… Ще одна мати чекала сина. Ще одна громада сьогодні схиляє голову в скорботі.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Олега. Немає слів, здатних полегшити біль такої втрати. Нехай любов і пам’ять про нього живуть у серцях усіх, хто знав, любив і чекав.

Вічна пам’ять і вічна слава Олегу КУЧЕРУ.

Низький уклін за Україну.

За кожен наш ранок. За можливість жити на своїй землі.

Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються у пам’яті свого народу.