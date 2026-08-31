Жіночий одяг та взуття оптом: широкий асортимент для вашого бізнесу від Trofim

Сучасний роздрібний бізнес у сфері одягу потребує не лише актуального асортименту, а й надійного постачальника, конкурентних цін та зручних інструментів для роботи. Особливо це важливо для магазинів, які регулярно оновлюють колекції та прагнуть пропонувати покупцям різноманітний вибір. Одним із варіантів для оптових закупівель є Trofim, де зібраний широкий асортимент одягу, взуття та супутніх товарів.

Великий вибір жіночого одягу

Жіночий гардероб складається з великої кількості речей для різних сезонів, стилів та ситуацій. Саме тому для магазину важливо мати можливість замовляти різні категорії товарів в одному місці.

В асортименті Trofim Family представлені сукні, костюми, сорочки, светри, кардигани, куртки, пальта, штани, джинси, спідниці, лосини, худі, топи, футболки та інші позиції. Є також сезонні товари — шуби, термобілизна, вітрівки, шарфи, шапки та рукавички.

Такий вибір дозволяє формувати асортимент магазину комплексно: від базових речей на кожен день до моделей, які можуть стати акцентними позиціями сезону.

Взуття, аксесуари та товари для повного образу

Одяг — лише частина асортименту сучасного магазину. Покупці часто шукають можливість одразу підібрати взуття та аксесуари, тому широкий вибір суміжних категорій може бути додатковою перевагою для продавця.

У каталозі жіночого взуття представлені кросівки, балетки, мокасини та кеди, туфлі, черевики, уггі, домашні тапочки та шльопанці. Окремо можна підібрати сумки й аксесуари, а також товари категорії «Краса та догляд».

Для підприємця це означає можливість працювати з різними товарними категоріями та тестувати нові напрямки без необхідності шукати окремого постачальника для кожної групи.

Понад 20 тисяч товарних позицій

Одна з ключових особливостей Trofim Family — масштаб асортименту. Компанія зазначає, що на складі площею 2000 м² представлено понад 20 000 найменувань товарів.

Асортимент формується завдяки партнерству з понад 200 українськими виробниками та 400 імпортерами. Така модель дає можливість регулярно поповнювати каталог новими товарами та пропонувати покупцям різні цінові категорії.

Для оптового покупця важливо й те, що широкий асортимент можна переглядати онлайн, без необхідності витрачати час на пошук товарів у різних постачальників.

Оптові ціни та цифрові інструменти

Для розвитку магазину важлива не тільки ціна закупівлі, а й зручність самого процесу замовлення. Trofim Family робить акцент на цифрових інструментах: партнери можуть користуватися сайтом і мобільним застосунком для роботи з каталогом.

Компанія також розвиває спільноти в Telegram та Viber, де публікує актуальні пропозиції, новинки та корисний контент для партнерів. Це дозволяє оперативно стежити за асортиментом і не пропускати цікаві товарні позиції.

Ще один напрямок, який зараз формується, — навчальна база для продавців-початківців. Її створюють засновник Trofim Family Олександр Дибін та його команда, щоб допомогти новим учасникам ринку краще орієнтуватися у продажах та роботі з клієнтами.

Партнерство, орієнтоване на розвиток

Оптовий постачальник сьогодні — це не просто склад, де можна придбати товар. Для підприємця важливі швидкість роботи, доступність асортименту, ціни, інформаційна підтримка та можливість масштабувати бізнес.

Trofim Family позиціонує співпрацю саме як партнерство двох сторін, які разом можуть розвиватися та підвищувати ефективність продажів. Поєднання великого асортименту, оптових цін, цифрових інструментів та навчального контенту створює умови для роботи як досвідчених підприємців, так і тих, хто лише починає власну справу.

Якщо магазин спеціалізується на жіночому одязі, взутті та аксесуарах, широкий каталог дозволяє підібрати товари під різні потреби покупців і поступово розширювати асортимент. А можливість працювати з одним великим постачальником спрощує організацію закупівель.

Trofim Family продовжує розвивати власну екосистему для оптових покупців, поєднуючи товарний асортимент, вигідні умови та інструменти для роботи. Для підприємців це можливість не просто закуповувати продукцію, а отримувати додаткові ресурси для розвитку власного магазину.