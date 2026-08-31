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У Тернополі 2 вересня частково призупинять водопостачання на трьох вулицях

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вода

У Тернополі 2 вересня через ремонтні роботи на водопровідній мережі частково призупинять подачу холодної води.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», роботи проводитимуть на вулиці Володимира Лучаковського. У зв’язку з цим з 9:00 до 19:00 2 вересня буде припинено водопостачання до окремих житлових будинків та адміністративних приміщень.

Без холодної води тимчасово залишаться:

  • вул. Тролейбусна: №3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж;

  • вул. Надзбручанська: №2, 2А, 2Б;

  • вул. Сергія Короля: №53А.

Мешканців цих будинків просять завчасно зробити необхідний запас води.

У «Тернопільводоканалі» перепрошують за тимчасові незручності та зазначають, що водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.

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