У Тернополі 2 вересня частково призупинять водопостачання на трьох вулицях
У Тернополі 2 вересня через ремонтні роботи на водопровідній мережі частково призупинять подачу холодної води.
Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», роботи проводитимуть на вулиці Володимира Лучаковського. У зв’язку з цим з 9:00 до 19:00 2 вересня буде припинено водопостачання до окремих житлових будинків та адміністративних приміщень.
Без холодної води тимчасово залишаться:
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вул. Тролейбусна: №3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Ж;
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вул. Надзбручанська: №2, 2А, 2Б;
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вул. Сергія Короля: №53А.
Мешканців цих будинків просять завчасно зробити необхідний запас води.
У «Тернопільводоканалі» перепрошують за тимчасові незручності та зазначають, що водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт.