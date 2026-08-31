Вовки біля сіл Бучацької громади? Влада перевіряє повідомлення

На Бучаччині повідомляють про можливу появу вовків: у міськраді закликають не поширювати чутки

🐺 У Бучацькій громаді перевіряють повідомлення про можливу появу вовків поблизу населених пунктів. Водночас інформацію про напад вовків на собаку в Жизномирських гаях спростували.

У Бучацькій міській раді повідомили, що останнім часом надходять повідомлення про можливе спостереження вовків у різних місцях громади. Наразі достовірність цієї інформації перевіряють.

Водночас повідомлення про те, що в Жизномирських гаях вовки роздерли собаку, не відповідає дійсності. Під час з’ясування обставин встановили, що між собаками сталася сутичка. Це підтвердив власник загиблої тварини.

Разом із тим у громаді продовжують надходити повідомлення про можливу появу вовків. Жителів просять повідомляти про такі випадки, якщо вони особисто бачили хижаків.

У міськраді закликають за можливості надавати фото- чи відеоматеріали, які допоможуть перевірити інформацію. Повідомити про можливе перебування вовків можна у Бучацькій міській раді, кабінет №313.

❗️Мешканців також просять не поширювати неперевірені повідомлення та чутки, отримані від третіх осіб або із соцмереж, щоб не створювати паніку.

Для з’ясування ситуації та можливого реагування Бучацька міська рада направила запит до Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо надання дозволу на здійснення відстрілу, зокрема вовків, лисиць, шакалів та диких кабанів — за наявності відповідних підстав і відповідно до чинного законодавства.

У міській раді зазначають, що ситуацію тримають на контролі.

Жителів громади закликають бути уважними, не поширювати непідтверджену інформацію та у разі реального виявлення хижих тварин дотримуватися правил безпеки й повідомляти відповідні служби.