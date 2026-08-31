Частина Тернополя без газу через аварію

У Тернополі 31 серпня тимчасово припинили газопостачання до кількох будинків. Причина — проведення аварійних робіт на газовій мережі.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», роботи проводять на вулиці Глибокій.

У зв’язку з цим 31 серпня з 10:00 до 18:00 буде припинили газопостачання за такими адресами:

вул. Галицька, 7а, 7б, 7в, 7г;

вул. Глибока, 46, 48.

Мешканців будинків просять врахувати тимчасові незручності та бути уважними під час проведення аварійних робіт.

Подачу газу планують відновити після завершення необхідних робіт.