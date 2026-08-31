Робочі суботи та ранні зимові канікули: у Тернополі визначили графік навчального року

Новий навчальний рік у школах Тернопільської міської територіальної громади розпочнеться 1 вересня 2026 року в очному форматі, однак навчання відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації.

Особливу увагу в закладах освіти приділяють готовності укриттів та створенню безпечних умов для перебування і навчання дітей.

У міській раді вже визначили структуру 2026/2027 навчального року. Через необхідність забезпечити потрібну кількість навчальних днів зимові канікули розпочнуться раніше — 14 грудня 2026 року.

Коли навчатимуться школярі

Перший семестр триватиме з 1 вересня до 25 грудня 2026 року, другий — з 11 січня до 29 травня 2027 року.

Щоб компенсувати навчальні дні, у першому семестрі передбачені робочі суботи. Навчання в ці дні відбуватиметься почергово в очному та дистанційному форматах.

Завдяки цьому школярі матимуть можливість піти на зимові канікули вже з 14 грудня.

Коли будуть канікули

Упродовж навчального року для учнів передбачені такі періоди відпочинку:

осінні канікули: 26 жовтня — 1 листопада 2026 року;

26 жовтня — 1 листопада 2026 року; зимові канікули: 14 грудня 2026 року — 10 січня 2027 року;

14 грудня 2026 року — 10 січня 2027 року; весняні канікули: 22 — 28 березня 2027 року.

Безкоштовне харчування для всіх школярів

Ще одна важлива зміна з нового навчального року — безкоштовне харчування для учнів усіх класів у закладах загальної середньої освіти Тернопільської громади.

Для отримання харчування батькам необхідно замовити відповідну картку через мобільний застосунок «е-Тернопіль».

Картка дозволить організувати харчування школярів та вести електронний облік отриманих обідів.

Таким чином, новий навчальний рік у Тернопільській громаді матиме кілька особливостей: очний старт 1 вересня, робочі суботи у першому семестрі, ранні зимові канікули та безкоштовне харчування для всіх учнів.