Понад 1,2 млн грн за забруднення Збруча: суд зобов’язав комунальне підприємство відшкодувати збитки

На Тернопільщині суд зобов’язав комунальне підприємство відшкодувати понад 1,2 млн гривень збитків, завданих довкіллю через забруднення річки Збруч.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Теребовлянської окружної прокуратури, поданий в інтересах держави до комунального підприємства.

Прокурори встановили, що протягом 2023–2025 років підприємство скидало у Збруч стічні води без належного очищення. Це призвело до забруднення поверхневих вод та створило потенційну небезпеку для здоров’я людей.

Під час лабораторних досліджень проб води фахівці виявили перевищення гранично допустимих показників. Зокрема, йшлося про нітрити, фосфати, хлориди, сульфати, залізо, нафтопродукти та інші забруднюючі речовини.

За висновками екологічної експертизи, загальний розмір завданої довкіллю шкоди становить 1 млн 253 тисячі гривень.

Господарський суд Тернопільської області позовні вимоги прокурора задовольнив. Відтак із комунального підприємства мають стягнути завдані довкіллю збитки.

У прокуратурі наголошують, що забруднення річок стічними водами без належного очищення може мати тривалі наслідки для водних екосистем та якості поверхневих вод.