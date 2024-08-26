18:49 | 26.08.2024
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Війна 

Загиблі, поранені, руйнування, – росія масовано атакувала Україну

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По всій Україні ввели екстрені відключення світла. У деяких районах Києва та в Житомирі нема води.

🔴У Луцьку відомо про одного загиблого. Пошкоджені багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури.

🔴На Полтавщині росіяни поцілили в промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених.

🔴Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. У Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.

🔴«Укрзалізниця» виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух. Є затримки з рухом приміських електропоїздів. На місцях працюють енергетики.

 

Через ранкові обстріли Дніпропетровщини загинув 69-річний чоловік. Також одна людина загинула в Запорізькому районі.
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Росіяни били по Харкову. Є влучання у Немишлянському районі по відкритій території — минулося без постраждалих.
🔴Польща підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України.

Інф. Бабель

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