Загиблі, поранені, руйнування, – росія масовано атакувала Україну
По всій Україні ввели екстрені відключення світла. У деяких районах Києва та в Житомирі нема води.
У Луцьку відомо про одного загиблого. Пошкоджені багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури.
На Полтавщині росіяни поцілили в промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених.
Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. У Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.
«Укрзалізниця» виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух. Є затримки з рухом приміських електропоїздів. На місцях працюють енергетики.
Через ранкові обстріли Дніпропетровщини загинув 69-річний чоловік. Також одна людина загинула в Запорізькому районі.
Росіяни били по Харкову. Є влучання у Немишлянському районі по відкритій території — минулося без постраждалих.
Польща підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України.
Інф. Бабель