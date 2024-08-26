По всій Україні ввели екстрені відключення світла. У деяких районах Києва та в Житомирі нема води.





У Луцьку відомо про одного загиблого. Пошкоджені багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури.



відомо про одного загиблого. Пошкоджені багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури.

На Полтавщині росіяни поцілили в промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених.



Наросіяни поцілили в промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених.

Росіяни атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. У Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.



Росіяни атакували енергетичні об’єкти наУ Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.

«Укрзалізниця» виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух. Є затримки з рухом приміських електропоїздів. На місцях працюють енергетики.



«Укрзалізниця» виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух. Є затримки з рухом приміських електропоїздів. На місцях працюють енергетики.

Через ранкові обстріли Дніпропетровщини загинув 69-річний чоловік. Також одна людина загинула в Запорізькому районі.



Росіяни били по Харкову. Є влучання у Немишлянському районі по відкритій території — минулося без постраждалих.

Польща підняла свої винищувачі на тлі масованого російського обстрілу України.

Інф. Бабель