15:39 | 24.03.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі взялися за орендодавців, які суттєво збільшують оплату за житло

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З метою належного розгляду питань щодо орендної плати за житло для переселенців з інших регіонів України та звернень громадян щодо необґрунтованого підняття орендної плати за квартири під час воєнного стану, у Тернопільській міській територіальній громаді розпочала роботу спеціально створена комісія.

Просимо внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, у разі виявлення фактів необґрунтованого підняття плати за житло, повідомляти за наступними каналами зв’язку:

  • електронна пошта Тернопільської міської ради – ternopil_rada@ukr.net, а також у соціальних мережах;
  • гаряча лінія Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області – 0800-501-007;
  • гаряча лінія Національної поліції України – 102;
  • телеграм-бот  Бюро економічної безпеки – https://t.me/StopOverpriceBot  або електронна пошта – zvernennya@esbu.gov.ua.

Інформація повинна бути вичерпною із зазначення імен, адрес і контактних даних особи.

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