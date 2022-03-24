У Тернополі взялися за орендодавців, які суттєво збільшують оплату за житло

З метою належного розгляду питань щодо орендної плати за житло для переселенців з інших регіонів України та звернень громадян щодо необґрунтованого підняття орендної плати за квартири під час воєнного стану, у Тернопільській міській територіальній громаді розпочала роботу спеціально створена комісія.

Просимо внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, у разі виявлення фактів необґрунтованого підняття плати за житло, повідомляти за наступними каналами зв’язку:

електронна пошта Тернопільської міської ради – ternopil_rada@ukr.net, а також у соціальних мережах;

гаряча лінія Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області – 0800-501-007;

гаряча лінія Національної поліції України – 102;

телеграм-бот Бюро економічної безпеки – https://t.me/StopOverpriceBot або електронна пошта – zvernennya@esbu.gov.ua.

Інформація повинна бути вичерпною із зазначення імен, адрес і контактних даних особи.