Священники з Тернополя завершили духовну місію у зоні бойових дій

Цими днями 3 священники-капелани Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ провели духовну місію серед воїнів ЗСУ у зоні бойових дій. З благословення та підтримки архиєпископа і митрополита Василія Семенюка душпастирський супровід здійснювали капелани-волонтери отець Роман Дутчак, отець Тарас Зрайчик та отець Олександр Фарилюк, повідомляє пресслужба архиєпархії.

На початок подорожі митрополит Василій освятив спеціалізовані транспортні засоби для потреб наших захисників. Відтак, капелани відвідали низку військових підрозділів на різних напрямках захисту нашої Батьківщини: сумських, харківський, донецький. Отці подолали по лінії фронту більше як 1000 кілометрів. Священники підтримали на дусі наших воїнів, уділяли Святі Таїнства Сповіді та Причастя.

Захисники були вдячні за візити та просили надалі молитися за перемогу та справедливий мир в Україні. Особлива вдячність жертводавцям Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, які допомагають здійснювати такі духовні місії для наших захисників.