У Тернополі зіштовхнулися чотири автомобілі

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 серпня близько 8-ї години у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

За попередніми даними, водій автомобіля «Daewoo Lanos» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Nissan Qashqai». Внаслідок удару обидві автівки відкинуло на інші транспортні засоби: «Daewoo Lanos» в’їхав у «Renault Clio», а «Nissan Qashqai» – в «Toyota Auris».

У результат ДТП тілесні ушкодження отримав водій «Daewoo Lanos». Його доправили до лікарні.

На місці події працювали працівники поліції, рятувальники, медики.

Слідчі поліції встановлюють усі обставини ДТП. У всіх учасників автопригоди відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.