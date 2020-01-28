Капітан яхти «Тернопіль» Станіслав Стадник потребує допомоги від небайдужих. Чоловіка вже понад три роки рятують рідні та друзі, які щиро вірять, що чоловік найближчим часом стане на ноги.

Якщо хтось хоче допомогти капітану яхти “Тернопіль”

номер карточки: 5168 7426 0078 4254.

Гроші потрібні на масаж, лікування, харчування, адже зараз ним опікуються тільки мама і сестра. Телефон 0985377545, 0683458450 (мама Інна, сестра Лєна).

Нещасний випадок із Станіславом Стадником трапився у 2016 році неподалік податкової у Тернополі. Чоловік врізався в бус, коли їхав на велосипеді, та зазнав непоправної втрати для здоров’я. Внаслідок перелому хребта постраждав спинний мозок.