Нещасний випадок із Станіславом Стадником трапився у 2016 році неподалік податкової у Тернополі. Чоловік врізався в бус, коли їхав на велосипеді, та зазнав непоправної втрати для здоров’я. Внаслідок перелому хребта постраждав спинний мозок. 