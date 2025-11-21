Третя доба пошуково-рятувальних робіт: 16 осіб досі не знайдено після атаки на Тернопіль
Третя доба пошуково-рятувальних робіт: у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 21 листопада, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. У Тернополі триває третя доба безперервних пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого удару.
Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою. Загальна площа робіт становить близько 1050 м².
Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.
Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Врятовано 46 людей, серед них — 7 дітей.
З 16 особами зв’язок досі не встановлено.
Рятувальні роботи тривають.