Особенности переезда в Киеве в военное время – рекомендации компании Moving-Expert

Все мы знаем, что переезд это не самый лёгкий процесс, к которому нужно подходить с умом и осторожностью. Спокойно собрать вещи, заказать транспорт и уехать в новое место жительства. Сейчас есть одно «но» – это военное положение в стране. В самом начале все бежали из своих домой, бросали вещи, животных и уезжали. В данный момент нам до сих пор поступают заявки на перевозку вещей, мебели и тд, из Харькова в Киев, а так же других городов в той области.

Как быстро собираться?

В вашем городе начались обстрелы, не переживайте, нужно действовать быстро и спокойно. С чего начать:

Конечно лучше изначально собрать тревожный чемоданчик, чтобы взять его и выйти. Если так не вышло, то берите свой чемодан и складывайте самые необходимые вещи, например на этот сезон(лето). Так же, обязательно положите вещи потеплее, погода у нас нестабильна, нужно быть готовым ко всему;

Детские вещи – не берите то, что теоретически скоро станет маленьким, только вещи побольше. Так же, смесь или баночки, какую-то еду в дорогу (если у вас совсем малыш), если ребёнок по старше, то маленькую сумку, чтобы в лёгкой доступности было печенье и бутерброды;

Заберите документы и всё ценное, например драгоценности, ноутбук, планшет и тд. Но не берите технику типа микроволновки, эта вещь вам ничем не поможет, а в дороге будет только мешать;

Сразу как начали собираться, заказывайте грузовой транспорт, пока он приедет, вы уже будете готовы;

Помните, всё делаем быстро, но при этом спокойно. Не поддавайтесь эмоциям, тогда ваш выбор при сборах будет более обдуманный. Ко всему этому, паника может передаваться остальным членам семьи, особенно влияет на животных и детей;

Животные – берите лоток, корм, миску и наполнитель для туалета, если это собака, то корм, миску и поводок. Питомцам в клетках нужно быстро поменять наполнитель и взять с собой корм. Ни в коем случае не оставляйте своё животное в закрытой квартире, поверьте оно не выживет и будет страдать от голода, пожалуйста не делайте так;

Еда – берите самое необходимое в дорогу, побольше воды. Если вы едите куда-то в село, недалеко от своего города, берите крупы, колбасы, консервы, сухари – всё что не портиться. Потому что, вполне возможно что могут выключить свет, отопление, воду, нужно быть готовым ко всему;

Вещи собраны – грузите их в свой автомобиль или в грузовой, выезжайте, перед выездом отключите свет, отопление, газ и воду в квартире.

Основные рекомендации по переезду

Если вы переезжаете по Киеву или любому другому городу, где спокойно, мы можем вам порекомендовать:

Соблюдать комендантский час – это очень важно, так как мы не сможем перевезти ваш груз ночью. Только с 6:00 утра до 22:00 вечера, то есть в 10 водитель уже должен от вас уехать. Заказать автомобиль на это время возможно только с вечера; Не волноваться – переезд это не так уж и страшно, особенно если он запланированный, а не вынужденный. Перевозка из Киева во Львов, например не самое плохое что могло бы случится. Во-первых, там безопаснее, во-вторых, смена обстановки всегда позитивно влияет на самочувствие.

Доставка вещей

Если вы уже уехали из своего родного города, но не было возможности забрать свои вещи – не переживайте. Фирма «Moving Expert» довезет ваш груз вам. Мы можем собрать все ваши вещи, мебель и технику, упаковать, далее отправить новой почтой или довезти до пункта назначения. Мы приезжаем к вам, муверы созваниваются с вами по видео и вы показываете всё, что нужно забрать. В этом нет ничего страшного, тем более, вы можете объединится с несколькими знакомыми и забрать вещи из нескольких квартир, чтобы перевозка обошлась дешевле. Компания Мувинг Эксперт надеется, что у вас всё хорошо и ждёт ваших звонков. Мы рады помочь вам переехать из небезопасных территорий, а так же вывезти ваши вещи.