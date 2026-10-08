Захищаючи Україну, загинув Віктор Паньків з Тернопільщини
Заліщицька міська рада повідомляє про загибель земляка — Панькова Віктора Ярославовича, 1973 року народження, жителя села Дзвиняч.
25 серпня 2026 року Віктор Ярославович загинув, захищаючи Україну.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віктора Ярославовича.
У цю важку мить неможливо знайти слова, які могли б зменшити біль втрати.
Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
Вічна пам’ять і слава Захиснику України.
Герої не вмирають.