Захищаючи Україну, загинув Віктор Паньків з Тернопільщини

25 серпня 2026 року Віктор Ярославович загинув, захищаючи Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віктора Ярославовича.

У цю важку мить неможливо знайти слова, які могли б зменшити біль втрати.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.