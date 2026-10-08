12:24 | 8.10.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Захищаючи Україну, загинув Віктор Паньків з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Заліщицька міська рада повідомляє про загибель   земляка — Панькова Віктора Ярославовича, 1973 року народження, жителя села Дзвиняч.

25 серпня 2026 року Віктор Ярославович загинув, захищаючи Україну.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віктора Ярославовича.
У цю важку мить неможливо знайти слова, які могли б зменшити біль втрати.
Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Захиснику України.

🇺🇦 Герої не вмирають.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *