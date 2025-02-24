Україна і США близькі до угоди щодо природних ресурсів країни

Україна перебуває на завершальній стадії переговорів зі США щодо угоди про надання Вашингтону частки природних ресурсів країни, повідомила віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Обидві сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди, яку адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає як невід’ємну частину свого плану з припинення вогню в трирічній війні Росії проти України.

За словами особи, знайомої з переговорами, яка попросила не називати її імені, оскільки переговори проходять за зачиненими дверима, новий проект угоди майже узгоджений, і Україна очікує відповіді від США.

Згідно з проектом тексту угоди, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, США зобов’язуються підтримувати «вільну, суверенну і безпечну» Україну і «міцний мир» як частину угоди. У тексті також йдеться про «тривале партнерство» між Вашингтоном і Києвом і про намір інвестувати в Україну.

США також заявлять, що ті, хто діяв проти України під час війни, не повинні отримувати вигоду від її відновлення. Текст угоди не є остаточним і ще може змінитися, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам у неділю, що США відмовилися від вимоги до Києва сплатити 500 мільярдів доларів від видобутку корисних копалин до спеціального фонду в якості компенсації за американську допомогу. Зеленський заперечив цю цифру, заявивши, що вона ближча до 90 мільярдів доларів, і наполягав на тому, що військова підтримка США має бути частиною будь-якої угоди.

«Переговори були дуже конструктивними, і майже всі ключові деталі були узгоджені», – написала Стефанішина в понеділок у своєму дописі на соціальній платформі X. – “Ми сподіваємося, що лідери України та США зможуть підписати і затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов’язання на десятиліття вперед”.

Очікується, що буде укладена додаткова детальна угода, яка визначить, як буде створений і функціонувати фонд, повідомила співрозмовниця. Обидві сторони працюватимуть над нею після підписання поточної угоди, за словами співрозмовника.

Україна хоче інвестувати у фонд разом з США на умовах 50 на 50, заявив у понеділок прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що до фонду увійдуть майбутні доходи від державних підприємств, а також від видобутку сировини.

«Це внесок України», – сказав Шмигаль на конференції, організованій Фондом бізнесмена Віктора Пінчука в Києві. «З боку США буде внесок у вигляді грошей на безпеку, на економічний розвиток, на капітальні інвестиції, на інфраструктуру».

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив контури потенційної угоди в програмі «Недільні ранкові ф’ючерси» на телеканалі Fox News, заявивши, що США можуть допомогти вивести Україну на «велику траєкторію зростання». Замість військової гарантії США пропонують «гарантію економічної безпеки», додав він.

Але Зеленський вже відкинув аргумент США про те, що американські компанії, які ведуть бізнес в Україні, самі по собі слугуватимуть певною формою гарантії безпеки.

Київ все ж додав формулювання про офіційні гарантії безпеки з боку США в угоду про видобуток корисних копалин, незважаючи на те, що Вашингтон відкинув цей варіант, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

«На сьогоднішній день ми обговорюємо з США ці два пункти: гарантії безпеки та економічне співробітництво», – сказав Шмигаль, додавши, що дуже важливо, щоб угода не суперечила домовленостям, які Україна має з ЄС та багатосторонніми організаціями, включаючи Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Однак, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волтц заявив у понеділок в інтерв’ю Fox News, що «гарантії безпеки для України – це зовсім інша розмова». Переклад Юрій Ніколов