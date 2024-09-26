В Івано-Франківську пролунали вибухи

У ніч на 26 вересня в Івано-Франківську було чутно вибухи.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, працювала ППО.

Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом.

За словами голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих.