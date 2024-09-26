Вночі понад п’ять годин росіяни атакували столицю

Чергова неспокійна ніч для киян через чергову злочинну атаку мирного міста російськими військами! Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києву за допомогою БпЛА, попередньо типу «Shahed». Повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників.

Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. (Точну кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили.)

За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

На цю хвилину без постраждалих. Інформація уточнюється.

Вкотре наголошую всім киянам – дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся укриттями. Лише надійний та перевірений захист гарантуватиме вам безпеку під час численних повітряних ударів російських нелюдів. Бережіть себе! – просить очільник області.