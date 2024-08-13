17:53 | 13.08.2024
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У Чорткові горів автомобіль

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13 серпня близько 07:00 в м. Чортків Чортківської ТГ виникла пожежа легкового автомобіля на відкритій території. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.
На місце події направлено черговий караул 6 державної пожежно-рятувальної частини.
Внаслідок пожежі знищено моторний відсік автомобіля, бампер, права фара на площі 1 м.кв., пошкоджено капот та ліва фара на площі 1 м.кв..
Під час гасіння пожежі врятовано даний легковий автомобіль.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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