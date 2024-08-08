Військові, які повернулись після полону, мають право на грошову допомогу

Військові, які повернулись після полону або їхні члени сім’ї мають право на одноразову грошову допомогу, а також на щорічну державну грошову допомогу, повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.

Одноразова державна грошова допомога в розмірі 100 000 грн виплачується звільненим з полону після того, як відбулось звільнення.

Щорічна грошова допомога надається особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або членам її сім’ї під час перебування такої особи в місцях несвободи, у розмірі 100 000 грн щорічно.

Одноразова державна грошова допомога також виплачується у разі смерті:

військовополоненого під час перебування в полоні;

або особи, звільненої з полону, протягом року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в полоні.

https://minre.gov.ua/…/pidtrymka-osib-pozbavlenyh…/ Щоб отримати виплату, потрібно звернутись до Мінреінтеграції із відповідною заявою:та додати такі документи:

– копію документа, що посвідчує особу заявника;

– довідку з реквізитами особового рахунка, відкритого в банківській установі;

– відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;

– копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті;

копію довідки, що підтверджує смерть звільненої з місць несвободи особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з перебуванням такої особи в місцях несвободи.