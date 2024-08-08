На вул. Юності у Тернополі встановлять меморіальну таблицю солдату Валерію Данилюку

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, прийнято рішення про встановлення меморіальної таблиці на фасаді навчального закладу тернопільському захиснику.

Так, на фасаді Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов, за адресою вул. Юності, 11, буде встановлено меморіальну таблицю військовослужбовцю, учаснику російсько-української війни Данилюку Валерію Васильовичу.

Довідка.



Валерій Данилюк народився 10 травня 1984 року.

Після закінчення Тернопільського вищого професійного училища працював на заводі металоконструкцій.

Проходив службу під Києвом, згодом був відправлений на східний фронт.

Загинув 15 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Похований 20 березня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького цвинтаря м. Тернополя.

Рішенням позачергового засідання 25 сесії Тернопільської міської ради від 28.04.2023 року присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.