На Тернопільщині дівчина пішла на побачення та зникла

Поліцейські охорони Тернопільщини розшукали людину

До поліції звернулася жінка із села на Чортківщині та повідомила, що її донька 2005 р. н. вийшла напередодні з дому й зникла, а телефон вимкнений. Раніше такого не траплялося. Заявниця розповіла, що до дівчини приїхав хлопець із іншої області й начебто їх бачили в Тернополі.

Це повідомлення отримав наряд групи реагування поліції охорони. Обстеживши територію автовокзалу в обласному центрі, правоохоронці помітили дівчину, ознаки зовнішності якої збігалася з тими, що навела матір розшукуваної.

На щастя, підставою для материнських переживань було звичайне романтичне побачення її доньки з коханим. Щоправда, воно трохи затягнулося.

Завжди залишайтеся на зв’язку з тими, хто вас любить, бережіть себе і своїх рідних від переживань і стресів, яких нам тепер вистачає. І пам’ятайте, що поліція охорони на зв’язку цілодобово за номером 9899.