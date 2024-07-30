21:07 | 30.07.2024
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Весь день зі світлом і 31 липня

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⚡️У середу, 31 липня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

❗️Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00. 

🇺🇦Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!

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