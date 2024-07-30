Весь день зі світлом і 31 липня

⚡️У середу, 31 липня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

❗️Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

🇺🇦Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!