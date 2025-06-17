З-під завалів у Києві дістали тіло хлопця, якого чекали батько та мати

У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Солом’янському районі рятувальники дістали тіло хлопця, на якого цілий день чекали батьки.

Про це повідомляє ТСН з місця трагедії.

Батьки весь час залишалися біля руїн, очікуючи на звістку. На опублікованих кадрах видно, як згорьовані батьки падають навколішки, коли дізнаються фатальну звістку.

Як передає Obozrevatel, речниця ДСНС Світлана Водолага підтвердила, що тіло загиблого юнака опізнали батька.

У певний момент низка ЗМІ і Telegram-каналів розігнала фейк, що хлопця живого дістали з-під завалів і доправили до лікарні. На жаль, ця інформація не відповідала дійсності.