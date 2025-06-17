Після 8 місяців невідомості: додому “на щиті” повертається Захисник Андрій Подольський з Тернопільщини

Микулинецька громада знову в жалобі. Після восьми місяців очікування та невідомості родина, побратими та земляки дізналися страшну правду — у боях за Україну загинув житель села Дарахів Подольський Андрій Петрович, 1987 року народження.

З 25 жовтня 2024 року Андрій вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Його пошуки тривали майже вісім місяців, допоки не було підтверджено загибель.

На військову службу Андрія було призвано 3 липня 2024 року Тернопільським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Він став на захист Батьківщини у найважчий для неї час і до останнього залишався вірним присязі.

Це велика і важка втрата не лише для родини й громади, а й для всієї країни. Війна щодня забирає найдорожче — життя найкращих синів і дочок України. Нестерпно боляче усвідомлювати, що серед полеглих — і наш земляк, мужній воїн, люблячий син, батько, брат.

У скорботі — мама, маленька донечка Андріанка, сестри, племінники та вся велика родина.

Громада висловлює найщиріші співчуття близьким полеглого Захисника.

Нехай світла памʼять про Андрія Подольського буде вічною.

Царство Небесне та слава Герою України.