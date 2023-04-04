«Добровольці» Тернопільської обласної ради «ТОР» займаються залякуванням? (відео)

На сесію Скалатської міської ради 30 березня приїхали так звані «бійці добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР», за сумісництвом працівники приватної охоронної фірми, щоб залякати місцевих депутатів, не згодних з діями міського голови Петра Савончака.

Депутати «Сили і честь» Оксана Дацків, Анатолій Зіменко та Василь Дацків ініціювали аудит фінансово-господарської діяльності Скалатської міської ради за 3 роки.

За період з 1 січня 2019 року і по 30 червня 2021-го в Скалатській ОТГ аудитом встановлено порушень та недоліків на загальну суму 126 774 000 гривень, а саме: непродуктивні витрати 11 688 000 гривень, недоотримані доходи 5 366 000 гривень, що можуть призвести до втрати 109 644 000 гривень.

За даним фактом порушено дві кримінальні справи.

Не так давно вказаним депутатам стало відомо про звіт екологічної інспеції щодо оцінки впливу на довкілля внаслідок розширення Городницького кар’єру на 2,1 гектара. Проте, всупереч законодавства міська рада Скалата відмовилася проводити громадські слухання з даного питання, посилаючись на епідемію Ковід. Крім того, в оголошенні було вказано, що з самим звітом на 309 аркушах можна ознайомитися в Скалатській міській рада. Але у міскраді цей документ виявився відсутнім.

Городницький кар’єр належить досвідченому «свободівцю» Андрію Гавришку та його брату.

27 березня Оксана Дацків та Анатолій Зіменко вирушили у Тернопіль в екологічну інспекцію аби ознайомитися із звітом.

Перед поїздкою в обласний центр до Анатолія Зіменка подзвонив чоловік, назвався Тарасом Пастухом (на відео чоловік з бородою – ред.), розповів що хоче передати гуманітарну допомогу для військових громади. Попросив передзвонити, коли депутат буде у Тернополі. Коли Дацків та Зіменко поверталися з екологічної інспеції то передзвонили Пастуху, сказали що мають пів години і можуть зустрітися. Ось, чим це закінчилося:

На бульварі Степана Бандери на Анатолія Зіменка та Оксану Дацків напали особи спортивної зовнішності. Депутати викликали поліцію, так як Зіменку було нанесено тілесні ушкодження. Момент побиття не потрапив на відео. За фактом нападу була порушена кримінальна справа.

Вже 30 березня ці фігуранти нападу навідалися на сесію Скалатської міської ради, де мав відбутися розподіл залишку бюджету у сумі 8 млн 200 тисяч гривень.

На цей раз чоловіки були одягнені у військову форму добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР».

Чоловіки залякували депутатів, провокували, штовхали, принижували, перекрикували виступи Оксани Дацків. У той же час, після приїзду поліції, самі провокатори звинувачували Оксану Дацків у зриві засідання, мовляв, вони приїхали у Скалат для наведення порядку.

Виступи Тетяни Дацків, як депутатки міської ради, візитери називали спробами зірвати засідання.

Ось відео, на якому міський голова Петро Савончак спілкується в кабінеті з візитерами.

Самі ж «бійці «ТОР» представилися працівниками скандально відомої в Тернополі охоронної фірми «Роял контракт». Як з’ясувалося, Скалатська міська рада підписала договорів про надання охоронних послуг з цією фірмою.

«Роял контракт» належить голові Тернопільської обласної організації партії «Батьківщина» Степану Горуцу та колишньому заступнику міського голови Тернополя Володимиру Камінському, фігуранту кримінальної справи щодо незаконної приватизації будівлі колишньої залізничної лікарні.

У журналістському розслідуванні «Політерно» писав про те, що обласний осередок партії «Батьківщина» рейдернув міський голова Тернополя «свободівець» Сергій Надал. Вони зазначали, що безпосереднє управління організацією здійснює комерційний директор ринку, він же власник згаданої охоронної фірми Степан Горуц.

Слід нагадати, що саме співпрацівники цієї компанії одягнуті у військову форму приймали участь в так званих акціях на підтримку Володимира Камінського. Щоправда, дії цієї групи більше нагадували тиск на державного обвинувачувача. Також нам повідомили, що охоронці «Роял-контракт» намагалися спровокувати членів ініціативної групи на місці будівництва біля церкви Пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ та вели себе вкрай агресивно.

Як відомо, після повномасшабного вторнення Росії в Україну приблизно півтори сотні чоловівіків приєдналися до добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР».

Про це з пафосом розповідав голова Тернопільської обласної рали Михайло Головко. Сьогодні ж, як бачимо, шеврони «ТОРу» використвуються працівниками близької до головних «свободівців» області приватної охоронної фірми для надання послуг з прикриття сумнівних оборудок голови Скалатської громади Петра Савончака. Та й не лише його.

Політерно