На Тернопільщині шахраї взялися за пенсіонерів

Аферисти телефонують до довірливих пенсіонерів, повідомляють їм про те, що їхні родичі потрапили у біду і пропонують вирішити питання за гроші. Два схожих шахрайства задокументували упродовж вихідних співробітники поліції.

За порятунок доньки від кримінальної відповідальності 73-річна жителька Підволочиської громади перерахувала шахраям 45 тисяч гривень, а 69-річна тернополянка за закриття кримінального провадження щодо її внука скинула зловмисникам понад 20 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до жительки Підволочиської громади зателефонувала незнайомка і повідомила, що її донька розбила дорогий мобільний телефон та побила людину. Відтак потрібно відшкодувати збитки, аби уникнути відповідальності. Для більшої переконливості, слухавку взяла нібито донька, яка плакала та просила матір про допомогу. Шокована пенсіонерка взяла з дому гроші і поїхала до найближчого терміналу, де перекинула гроші. За деякий час жінка оговталася та зв’язалася з рідними. З’ясувалося, що з її донькою все гаразд, а от її ошукали.

За схожою схемою обдурили 69-річну жительку Тернополя. За порятунок внука від проблем із законом у неї виманили понад 20 тисяч гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочинів.

Аби не стати жертвою шахраїв, насамперед, не впадайте у паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів. Спробуйте якнайшвидше зателефонуйте тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати інформацію. Ніколи не передавайте та не перераховуйте гроші, призначені нібито для лікування, відшкодування збитків потерпілим чи іншої термінової потреби, незнайомим людям. Розкажіть про такі випадки шахрайств своїм батькам, рідним, сусідам та знайомим. Це вбереже їх від неприємностей.