На Тернопільщині ДВК не належним чином убезпечила збереження таємниці голосування

Дільнична виборча комісія № 610411 села Беримівці (Зборівський район, округ №165) не належним чином забезпечила захист таємності голосування, розмістивши кабінки для голосування біля вікна. Спостерігачка ОПОРИ звернулися із зауваженням до членів ДВК та попросила усунути порушення.

Виборча дільниця у селі Беримівці розміщена на першому поверсі і кабінки для голосування розташовані біля вікна. Спостерігачка ОПОРИ звернула увагу членів ДВК на цей факт. Після цього комісія закрила вікно занавісками. Також спостерігачка ОПОРИ усно повідомила ОВК про цей інцидент.

«Розташування виборчих кабінок біля вікна містить ризик порушення таємниці голосування, оскільки інші особи могли б мати можливість здійснювати контроль за волевиявленням громадян. Тому комісіям потрібно ретельніше готувати приміщення для голосування», – пояснює координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.

У частині 1 статті 7 Закону України «Про вибори народних депутатів України» зазначено, що голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.