Вибори 2019 

На Тернопільщині “радикал” засіває округ “свободівця”

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На окрузі №164 з центром в місті Збараж Тернопільської області, який у Верховній Раді представляє свободівець Михайло Головко,  активно піариться та залучає субвенції керівник фракції радикалів Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський, – пише Чесно.

Яциковський вже пробував стати нардепом по цьому округу в 2014 році, але посів аж шосте місце.

У своєму звіті за 2018 рік Яциковський вказує, що загалом залучив на область майже 15 млн грн субвенцій, з яких половину у 2018 році. Значна частина коштів пішла на Збаразький, Кременецький, Лановецький та інші райони Тернопільської області.

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Борди з привітаннями депутата розміщені на території округу.

 

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