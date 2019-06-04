На Тернопільщині “радикал” засіває округ “свободівця”

На окрузі №164 з центром в місті Збараж Тернопільської області, який у Верховній Раді представляє свободівець Михайло Головко, активно піариться та залучає субвенції керівник фракції радикалів Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський, – пише Чесно.

Яциковський вже пробував стати нардепом по цьому округу в 2014 році, але посів аж шосте місце.

У своєму звіті за 2018 рік Яциковський вказує, що загалом залучив на область майже 15 млн грн субвенцій, з яких половину у 2018 році. Значна частина коштів пішла на Збаразький, Кременецький, Лановецький та інші райони Тернопільської області.

Борди з привітаннями депутата розміщені на території округу.

Поділіться:











загрузка...