Тернопільщина: від моменту утворення у складі ОВК відбулося 32 заміни

Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії, станом на 8 липня, у складі окружних виборчих комісій Тернопільської області відбулося 32 заміни членів комісій. У семи випадках вони стосувалися керівних посад. Також був випадок, коли обов’язки секретаря комісії були передані іншому члену цієї комісії. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Статистика

Спостерігачі ОПОРИ проаналізували постанови ЦВК, які стосувалися змін в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, з 3 червня по 8 липня. За підрахунками ОПОРИ в Тернопільській області відбулося 32 заміни членів ОВК, що становить 35,6% їх загальної кількості.

У семи випадках заміни стосувалися членів комісій, які займають керівні посади. Два рази змінювали заступника голови ОВК №163. В ОВК № 167 було звільнено від виконання обов’язків секретаря комісії без припинення її членства. Таким чином від моменту утворення, станом на 8 липня, близько 46,7% керівного складу ОВК Тернопільщини є оновленим.

Найбільше замін відбулося в складі окружної виборчої комісії №166, їх було 8, а найменше в ОВК №167 – 5 замін. В ОВК №163 і №165 було по 6 замін, а в ОВК №164 – 7. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували чотири випадки, коли одні і ті самі особи після дострокового припинення членства в одній ОВК були включені до складу іншої.

Найчастіше ЦВК приймала рішення про заміни в ОВК Тернопільщини у зв’язку із поданнями політичної партії «5.10». Таких замін було здійснено 10 по дві в кожній ОВК області. 4 рази заміни відбувалися через подання партії «Правий сектор», 3 рази – «Солідарність жінок», 3 рази – «Відродження», 3 рази – «Нова політика», з них два рази в ОВК №164. По дві заміни в ОВК стосувалися представників партій «Сила Людей» і «Єдина країна», а також по одній заміні мають партії ВО «Свобода», «Громадянська позиція», Українська партія «Зелена планета», «Сильна Україна» та «Інтернет партія України».

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 163

(м. Тернопіль)

5 червня відповідно до постанови ЦВК №942 відбулася заміна заступника голови цієї комісії. Відповідно замість Віри Солоп на цю посаду призначили Павла Василицю. Суб’єктом їхнього подання була політична партія «5.10».

14 червня у постанові №1002 ЦВК достроково припинила повноваження члена комісії Олени Єдомахи (партія «Солідарність жінок України») та взамін включила до її складу Наталію Пашинську.

24 червня відповідно до постанови ЦВК №1208 відбулася заміна члена комісії від партії «Відродження» Костянтина Жукова на Олега Самарського.

26 червня відповідно до постанови ЦВК №1334 відбулося дві заміни у складі ОВК №163. Вони стосувалися представників політичних партій «Нова політика» і «Правий сектор», відповідно Олега Гумена замінив Юрій Гумен, а Олега Шелетина – Володимир Пунько. До 5 червня Юрій Гумен був у складі ОВК №164, а Володимир Пунько до 26 червня був у складі ОВК №167.

5 липня відповідно до постанови ЦВК №1495 знову відбулася заміна заступник голови комісії від партії «5.10». Тепер замість Павла Василиці на цю посаду призначили Світлану Романко.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 164

(м. Збараж)

5 червня у постанові №942 ЦВК достроково припинила повноваження члена комісії від партії «Нова політика» Юрія Гумена та включила до її складу Андрія Майброду.

11 червня у постанові № 974 ЦВК прийняла рішення про заміну голови цієї комісії від партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода». На керівну посаду замість Віктора Заворотного було призначено Євгена Шеремета, який був головою комісії №164 під час президентської кампанії 2019 року. Поряд з тим відбулася заміна члена комісії від партії «5.10», Любов Шамбурової на Віру Крих.

26 червня відповідно до постанови ЦВК №1334 відбулася заміна секретаря цієї комісії від партії «Правий сектор», замість Віктора Ратушного на цій посаді працюватиме Олег Шелетин, який до того був членом ОВК №163.

1 липня у постанові №1394 ЦВК замінила члена цієї ОВК від партії «Сила Людей» Андрія Столярова на Юрія Кучу.

4 липня ЦВК у постанові №1472 прийняла рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії Андрія Майброди від партії «Нова політика» та включення до її складу Надії Долинської.

5 липня відповідно до постанови №1495 ЦВК припинила достроково повноваження члена комісії Віри Крих від партії «5.10» та включила до її складу Тамару Добровольську.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 165

(м. Зборів)

5 червня у постанові №942 ЦВК прийняла рішення про заміну голови ОВК №165. Цю посаду обійняв Іван Синишин замість Ніни Бугайової. Суб’єктом їхнього подання була Українська партія «Зелена планета». Також відбулася заміна членів від партії «Єдина Країна» Галини Байдак на Діану Коваль.

12 червня відповідно до постанови №984 ЦВК достроково припинила повноваження члена комісії партії «5.10» Людмили Лисицької та включила до її складу Ларису Гарматюк.

У постанові №1348 від 27 червня ЦВК прийняла рішення, про заміну члена ОВК Ірину Бут від партії «Солідарність жінок України» на Наталю Гуцалюк.

1 липня відповідно до постанови ЦВК №1394 відбулася заміна члена ОВК від партії «Інтернет партія України» Олександра Зозулянського на Андрія Бабяра.

5 липня у постанові №1495 ЦВК припинила достроково повно

важення члена комісії Лариси Гарматюк від партії «5.10» та включила до її складу Наталю Кузіну.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 166

(м. Теребовля)

11 червня відповідно до постанови ЦВК №974 відбулася заміна членів ОВК №166 від партії «5.10», замість Лілії Левченко у її складі працюватиме Галина Джугла.

12 червня у постанові ЦВК №984 заміна стосувалася члена ОВК від партії «Правий сектор» Миколи Вайди, замість якого до складу цієї комісії включили Тараса Конона.

14 червня відповідно до постанови ЦВК №1002 у складі ОВК №166 відбулося три заміни. У зв’язку з внесенням подання партії «Солідарність жінок України» замість Марії Гарматіної на посаду голови комісії призначили Михайла Пласконя. За поданням партії «Сильна Україна» Володимира Бегура замінила Людмила Павлишина, а за поданням партії «Єдина Країна» замість Романа Сороцького у комісії почала роботу Ольга Погоріла.

24 червня ЦВК у постанові №1208 припинила достроково повноваження члена комісії від партії «Відродження» Марії Воробець та включила до її складу Галину Войтович.

1 липня відповідно до постанови ЦВК №1394 відбулася заміна члена ОВК від партії «Сила Людей» Романа Кондрата на Наталію Суркову.

4 липня через внесення подання партії «5.10» ЦВК у постанові №1472 замінила у складі ОВК представницю від цієї політсили Галину Джуглу на Тамару Куцу.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 167

(м. Чортків)

5 червня відповідно до постанови ЦВК №942 відбулася заміна голови ОВК №167 від політичної партія «Громадянська позиція» Любомира Балука на Віктора Гурина.

Відповідно до постанови № 949 від 6 червня ЦВК звільнила від виконання обов’язків секретаря комісії без припинення членства в комісії Марію Гаджалу (ВО «Батьківщина») та призначила на цю посаду Світлану Савків (ВО «Батьківщина», депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання). Причиною ротації у керівному складі була особиста заява секретаря про складення своїх повноважень.

11 червня у постанові №974 ЦВК достроково припинила повноваження члена комісії від партії «5.10» Ганну Колесник та включила до її складу Івана Маковського.

24 червня у постанові №1208 ЦВК прийняла рішення про заміну члена ОВК від партії «Відродження» Ігоря Польового на Богдана Керничного.

26 червня відповідно до постанови ЦВК №1334 відбулася заміна у складі ОВК, що стосувалася представників від Політичної партії «Правий сектор», замість Володимира Пунька почав працювати Микола Вайда, який до 12 червня був членом ОВК №166.

4 липня відповідно до постанови №1472 ЦВК припинити достроково повноваження члена комісії від партії «5.10» Івана Маковського та включити до її складу Андрія Олійника.