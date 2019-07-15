У Тернополі апеляційний суд залишив без змін вирок винуватцю смертельної аварії

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Андрія К. на вирок Гусятинського районного суду від 29 березня 2019 року.

Як встановлено судом, 31 травня 2015 року під ранок обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався автомобілем «Мерседес» від райцентру Гусятин у бік смт. Гримайлів. Швидкість іномарки при цьому становила не менше 100 км/год.

На заокругленій частині дороги с. Городниця Гусятинського району Андрій К. не впорався з керуванням, і автомобіль декілька разів перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пасажир С.

Вказані дії 21-річного обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому) та призначив основне покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавлення права 3 роки керувати всіма видами транспортних засобів.

Санкція ч.2 ст. 286 КК України передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Також вироком місцевого суду частково задоволено позови батьків і рідних потерпілого та стягнуто з обвинуваченого 400 тис. грн. моральної та понад 65 тис. грн матеріальної шкоди — на користь батька. Крім того, зобов’язано страхове товариство сплатити обом батькам по 7 тис. 308 грн. моральної шкоди та понад 24 тис. 600 грн. матеріальної шкоди — батькові потерпілого.

Не погодившись із призначеним покаранням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив вирок суду скасувати, а кримінальне провадження направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Заслухавши суддю доповідача, доводи захисника, думку потерпілих та прокурора, ознайомившись із апеляційною скаргою та матеріалами кримінального провадження, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що винесений вирок є законним і обґрунтованим, а призначене покарання відповідає тяжкості вчиненого та особі обвинуваченого, тому підстав для його скасування немає, тому вирок суду першої інстанції слід залишити без змін.

Варто наголосити, що Андрій К. ані в суді першої інстанції, ані в апеляційному суді своєї вини не визнав і від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.