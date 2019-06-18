На Тернопільщині відділи ведення Державного реєстру виборців працюють без вихідних

Майже всі відділи ведення Державного реєстру виборців в області працюють без вихідних. Станом на 14 червня, 112 мешканців Тернопільщини скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Для проходження процедури тимчасової зміни місця голосування залишився місяць. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА.

Відділ ведення ДРВ Виконавчого комітету Тернопільської міської ради (одномандатний виборчий округ №163), відповідно до розпорядження міського голови Сергія Надала від 31 травня, працює без вихідних до дня голосування 21 липня.

Начальниця цього відділу Ірина Бурда повідомила ОПОРІ, що їхній графік роботи у вихідні дні з 9 до 16 години. Також вона додала, що за останній період до відділу щодня надходить до 5 звернень громадян.

В окрузі № 164 усі відділи ведення ДРВ працюють у вихідні дні до 15 години, а в окрузі №165 – до 16. В окрузі №166 відділ ведення ДРВ Теребовлянської РДА наразі закритий у вихідні, оскільки, за словами працівників, поки що у відділ звертаються дуже мало громадян. Відділ Гусятинської РДА навпаки у вихідні працює згідно з тижневим робочим графіком до 17 год 15 хв., а інші ВВ ДРВ цього округу у вихідні обслуговують громадян за графіком скороченого робочого дня. В окрузі №167 усі відділи ведення ДРВ теж працюють без вихідних.

Начальник відділу ДРВ апарату Заліщицької РДА Володимир Маринюк повідомив спостерігачу ОПОРИ, що, станом на 12 червня, до них не надходило жодного звернення громадян про тимчасову зміну місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Громадянська мережа ОПОРА нагадує, що відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України виборець може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців до 15 липня включно.

29 травня Центральна виборча комісія прийняла рішення про те, що виборці, які хочуть тимчасово змінити місце для голосування, більше не повинні додавати документи, які підтверджують цю необхідність. Тепер потрібно прийти в відділ ведення ДРВ, написати заяву і мати із собою паспорт. Детальніше про процедуру на офіційному сайті ОПОРИ.

За даними офіційного сайту Державного реєстру виборців, станом на 14 червня, у Тернопільській області 112 осіб тимчасово змінили своє місце голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. Це становить 1,7% від кількості виборців, які скористались цією можливістю під час чергових виборів Президента України 31 березня. Тоді 6,5 тисяч мешканців Тернопільщини тимчасово змінили своє місце голосування. А під час повторного голосування цю процедуру пройшли більше 7 тисяч мешканців.

Яна Шкуратова, Радниця з питань внутрішньо переміщених осіб в Тернопільській області розповіла ОПОРІ, що 11 червня особисто скористалася можливістю тимчасової зміни місця голосування. «Я прийшла після обіду. Черги не було. Загалом, я була другою, хто у цей день звернувся у відділ, щоб тимчасово змінити місце голосування. Процедура тривала до 10 хвилин і мені відразу видали посвідчення», – повідомила вона. Також Яна розповіла ОПОРІ, що намагається заохотити інших внутрішньо переміщених осіб, з якими вона підтримує зв’язок (а це 72 сім’ї), якнайшвидше пройти цю процедурою.

Відповідно до частини 10 статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України» громадянин, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі.