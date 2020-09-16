Яку заставу потрібно внести, щоб стати депутатом на Тернопільщині

Центральна виборча комісія оприлюднила розмір грошових застав для кандидатів на місцевих виборах, зокрема для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше ), а також для кандидатів в депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч). Оприлюднено також розмір грошових застав для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували розміри грошових застав для кандидатів та партій у відповідних територіальних громадах Тернопільської області

Зокрема, згідно додатків до Постанови ЦВК №246 від 10 вересня 2020 року, розмір грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради становить 178 тисяч 48 гривень, до Тернопільської районної ради – 97 тисяч 257 гривень. За виборчий список кандидатів в депутати до Чортківської районної ради місцеві організації політичних партій мають внести грошової застави в розмірі 56 тисяч 894 гривень, до Кременецької районної ради – 23 тисячі 897 гривень.

Місцевим організаціям політичних партій, які планують брати участь у виборах до Тернопільської міської ради потрібно буде внести за виборчий список кандидатів грошової застави в розмірі 39 тисяч 745 гривень, а розмір грошової застави для кандидатів на посаду Тернопільського міського голови, аналогічно – 39 тисяч 745 гривень.

Кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю до 10 тисяч виборців), яких висуває місцева організація політичної партії, а також тим кандидатам, які висуваються шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, тобто по так званій «мажоритарці» потрібно буде внести грошову заставу в розмірі 1000 грн. Зокрема, така грошова застава буде стосуватись кандидатів в депутати до 28 сільських та селищних рад територіальних громад Тернопільської області.

Розмір грошової застави для місцевих організацій партій, яка планують висувати виборчий список кандидатів у депутати міської, селищної, сільської ради в територіальних громадах Тернопільської області з кількістю виборців 10 тисяч і більше, а таких в Тернопільській області налічується – 27 громад, подано в прикріпленому файлі (згідно додатку № 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2020 року № 246)

Кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю до 75 тисяч виборців) місцева організація політичної партії, яка висунула кандидата, а також особа, висунута шляхом самовисування на посаду сільського, селищного, міського голови потрібно буде внести грошову заставу в розмірі 5000 грн. Зокрема такий розмір грошової застави (5 тис. грн) будуть вносити кандидати на посаду Бережанського, Збаразького, Зборівського, Підгаєцького, Скалатського, Теребовлянського, Кременецького, Лановецького, Шумського, Борщівського, Бучацького, Заліщицького, Копичинецького, Монастириського, Хоростківського, Чортківського міських голів, а також кандидати на посаду сільських, селищних голів в ще 38 територіальних громадах Тернопільській області.

Розмір грошової застави визначено на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня 2020 року, тобто на початок виборчого процесу місцевих виборів, в залежності від кількості виборців.

Коли і як вноситься грошова застава

“Кандидат у депутати сільської, селищної, міської ради в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч, який висувається шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, місцева організація партії, яка висунула кандидатів у депутати обласної, районної, міської, сільської, селищної, міської ради в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч або більше 10 тисяч, або організація відповідної партії вищого рівня, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч і більше) або організація відповідної партії вищого рівня, а також така особа, яка висувається кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування, після початку виборчого процесу, тобто після 5 вересня, та до подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду міського голови вносить одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої комісії, який оприлюднюється відповідною ТВК, грошову заставу в розмірі, яка визначена Центральною виборчою комісією у постанові №246 від 10 вересня 2020 року для відповідного рівня місцевої ради” – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

Кому повернеться грошова застава

“Грошова застава, внесена організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, або організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який висувався шляхом самовисування, повертається у разі, якщо за підсумками виборів організація партії отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів (тобто організація партії подолала 5% бар’єр підтримки виборців на виборах до відповідної ради) або кандидата визнано обраним у 8-денний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, на рахунок суб’єкта внесення застави, з якого вносилася грошова застава, як це передбачено згідно частини 5 ст. 225 Виборчого кодексу.

Також грошова застава повертається відповідному суб’єкту внесення, якщо за результатами місцевих виборів кандидата визнано обраним, відповідно сільським, селищним, міським головою” – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС

інших випадках грошова застава у 8-денний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до сільського, селищного, районного у місті, міського, районного, обласного, бюджету.”