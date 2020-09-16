Історична подія у Чорткові: одну з найбільших шкіл відремонтують

Одна з найбільших шкіл Чорткова, у якій навчається 500 учнів, – №7 – вже добрий десяток років потребувала капітального ремонту. Постійні проблеми з дахом, опаленням, електропроводкою, поганим станом їдальні заважали як вчителям, так і дітям. Втім вже зовсім скоро весь негатив раз і назавжди відійде у минуле. Адже на ремонт та термомодернізацію школи Чортківській міській раді фонд NUEE безповоротно дарує 4 млн 500 тис. грн!

Що відремонтують?

Проект термомодернізації школи №7 частково схожий із тим, що протягом минулого року реалізовувався у одній з найбільших шкіл міста – №5. Втім робіт у сьомій школі заплановано значно більше:

повністю перекриють дах школи, їдальні, спортивної та актової зали (із захисним гідроізоляційним шаром та утепленням);

встановлять індивідуальний тепловий пункт (що дозволить економити споживання газу без втрати температури у класах);

замінять всі існуючі трубопроводи на нові, встановивши двотрубну систему опалення;

утеплять стіни та фундамент будівлі;

замінять старі вікна та двері на сучасні енергоефективні;

встановлять рекуператори повітря у кожному класі.

Скільки це вартує та звідки кошти?

Капітальний ремонт ЗОШ №7 став можливий завдяки ще одній перемозі Чортківської міської ради на міжнародному рівні. Наш проєкт відібрала конкурсна комісія, за що фонд NUEE дарує Чорткову 4,5 мільйони гривень безповоротних грантових коштів!

Це є свідченням того, що Чортківська міська рада на чолі із Володимиром Шматьком протягом п’яти років змогла заявити про себе та свої здобутки на європейському рівні. Кошти у таких розмірах українським містам виділяють вкрай рідко, тим паче – таким невеличким містечкам, як Чортків.

Отож, загальна проектна вартість робіт – 22 млн грн, із яких 4 млн 500 тис. грн – грантові кошти від NUEE, 2 млн 250 тис. грн – співфінансування з міського бюджету. Ще 15 млн 250 тис. грн – кредит від міжнародної фінансової організації із Фінляндії «Північна Екологічна Фінансова Корпорація» (НЕФКО) на надзвичайно вигідних умовах – під 3% річних у гривнях. Із цією ж компанією Чортківська міська рада працювала під час термомодернізації школи №5.

Що дала термомодернізація ЗОШ №5?

Економія та позитивний ефект стали відчутними вже під час останнього опалювального сезону. Споживання енергії зменшилося майже в 2,5 рази, а середня температура у класних кімнатах не падає нижче 18°C.

Коли розпочнуться роботи? Капітальний ремонт та термомодернізація ЗОШ №7 орієнтовно мали би розпочатись у лютому-березні наступного року. Триватиме ремонт до 5-6 місяців. Історична подія: школу №7 капітально відремонтують! Одна з найбільших шкіл Чорткова, у якій навчається 500 учнів, – №7 – вже добрий десяток років потребувала капітального ремонту. Постійні проблеми з дахом, опаленням, електропроводкою, поганим станом їдальні заважали як вчителям, так і дітям. Втім вже зовсім скоро весь негатив раз і назавжди відійде у минуле. Адже на ремонт та термомодернізацію школи Чортківській міській раді фонд NUEE безповоротно дарує 4 млн 500 тис. грн! Що відремонтують? Проект термомодернізації школи №7 частково схожий із тим, що протягом минулого року реалізовувався у одній з найбільших шкіл міста – №5. Втім робіт у сьомій школі заплановано значно більше: повністю перекриють дах школи, їдальні, спортивної та актової зали (із захисним гідроізоляційним шаром та утепленням); встановлять індивідуальний тепловий пункт (що дозволить економити споживання газу без втрати температури у класах); замінять всі існуючі трубопроводи на нові, встановивши двотрубну систему опалення; утеплять стіни та фундамент будівлі; замінять старі вікна та двері на сучасні енергоефективні; встановлять рекуператори повітря у кожному класі. Скільки це вартує та звідки кошти? Капітальний ремонт ЗОШ №7 став можливий завдяки ще одній перемозі Чортківської міської ради на міжнародному рівні. Наш проєкт відібрала конкурсна комісія, за що фонд NUEE дарує Чорткову 4,5 мільйони гривень безповоротних грантових коштів! Це є свідченням того, що Чортківська міська рада на чолі із Володимиром Шматьком протягом п’яти років змогла заявити про себе та свої здобутки на європейському рівні. Кошти у таких розмірах українським містам виділяють вкрай рідко, тим паче – таким невеличким містечкам, як Чортків. Отож, загальна проектна вартість робіт – 22 млн грн, із яких 4 млн 500 тис. грн – грантові кошти від NUEE, 2 млн 250 тис. грн – співфінансування з міського бюджету. Ще 15 млн 250 тис. грн – кредит від міжнародної фінансової організації із Фінляндії «Північна Екологічна Фінансова Корпорація» (НЕФКО) на надзвичайно вигідних умовах – під 3% річних у гривнях. Із цією ж компанією Чортківська міська рада працювала під час термомодернізації школи №5. Що дала термомодернізація ЗОШ №5? Економія та позитивний ефект стали відчутними вже під час останнього опалювального сезону. Споживання енергії зменшилося майже в 2,5 рази, а середня температура у класних кімнатах не падає нижче 18°C. Коли розпочнуться роботи? Капітальний ремонт та термомодернізація ЗОШ №7 орієнтовно мали би розпочатись у лютому-березні наступного року. Триватиме ремонт до 5-6 місяців.