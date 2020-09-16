Історична подія у Чорткові: одну з найбільших шкіл відремонтують
Одна з найбільших шкіл Чорткова, у якій навчається 500 учнів, – №7 – вже добрий десяток років потребувала капітального ремонту. Постійні проблеми з дахом, опаленням, електропроводкою, поганим станом їдальні заважали як вчителям, так і дітям. Втім вже зовсім скоро весь негатив раз і назавжди відійде у минуле. Адже на ремонт та термомодернізацію школи Чортківській міській раді фонд NUEE безповоротно дарує 4 млн 500 тис. грн!
Що відремонтують?
Проект термомодернізації школи №7 частково схожий із тим, що протягом минулого року реалізовувався у одній з найбільших шкіл міста – №5. Втім робіт у сьомій школі заплановано значно більше:
повністю перекриють дах школи, їдальні, спортивної та актової зали (із захисним гідроізоляційним шаром та утепленням);
встановлять індивідуальний тепловий пункт (що дозволить економити споживання газу без втрати температури у класах);
замінять всі існуючі трубопроводи на нові, встановивши двотрубну систему опалення;
утеплять стіни та фундамент будівлі;
замінять старі вікна та двері на сучасні енергоефективні;
встановлять рекуператори повітря у кожному класі.
Скільки це вартує та звідки кошти?
Капітальний ремонт ЗОШ №7 став можливий завдяки ще одній перемозі Чортківської міської ради на міжнародному рівні. Наш проєкт відібрала конкурсна комісія, за що фонд NUEE дарує Чорткову 4,5 мільйони гривень безповоротних грантових коштів!
Це є свідченням того, що Чортківська міська рада на чолі із Володимиром Шматьком протягом п’яти років змогла заявити про себе та свої здобутки на європейському рівні. Кошти у таких розмірах українським містам виділяють вкрай рідко, тим паче – таким невеличким містечкам, як Чортків.
Отож, загальна проектна вартість робіт – 22 млн грн, із яких 4 млн 500 тис. грн – грантові кошти від NUEE, 2 млн 250 тис. грн – співфінансування з міського бюджету. Ще 15 млн 250 тис. грн – кредит від міжнародної фінансової організації із Фінляндії «Північна Екологічна Фінансова Корпорація» (НЕФКО) на надзвичайно вигідних умовах – під 3% річних у гривнях. Із цією ж компанією Чортківська міська рада працювала під час термомодернізації школи №5.
Що дала термомодернізація ЗОШ №5?
Економія та позитивний ефект стали відчутними вже під час останнього опалювального сезону. Споживання енергії зменшилося майже в 2,5 рази, а середня температура у класних кімнатах не падає нижче 18°C.
Коли розпочнуться роботи?
Капітальний ремонт та термомодернізація ЗОШ №7 орієнтовно мали би розпочатись у лютому-березні наступного року. Триватиме ремонт до 5-6 місяців.
Історична подія: школу №7 капітально відремонтують!
Одна з найбільших шкіл Чорткова, у якій навчається 500 учнів, – №7 – вже добрий десяток років потребувала капітального ремонту. Постійні проблеми з дахом, опаленням, електропроводкою, поганим станом їдальні заважали як вчителям, так і дітям. Втім вже зовсім скоро весь негатив раз і назавжди відійде у минуле. Адже на ремонт та термомодернізацію школи Чортківській міській раді фонд NUEE безповоротно дарує 4 млн 500 тис. грн!
Що відремонтують?
Проект термомодернізації школи №7 частково схожий із тим, що протягом минулого року реалізовувався у одній з найбільших шкіл міста – №5. Втім робіт у сьомій школі заплановано значно більше:
повністю перекриють дах школи, їдальні, спортивної та актової зали (із захисним гідроізоляційним шаром та утепленням);
встановлять індивідуальний тепловий пункт (що дозволить економити споживання газу без втрати температури у класах);
замінять всі існуючі трубопроводи на нові, встановивши двотрубну систему опалення;
утеплять стіни та фундамент будівлі;
замінять старі вікна та двері на сучасні енергоефективні;
встановлять рекуператори повітря у кожному класі.
Скільки це вартує та звідки кошти?
Капітальний ремонт ЗОШ №7 став можливий завдяки ще одній перемозі Чортківської міської ради на міжнародному рівні. Наш проєкт відібрала конкурсна комісія, за що фонд NUEE дарує Чорткову 4,5 мільйони гривень безповоротних грантових коштів!
Це є свідченням того, що Чортківська міська рада на чолі із Володимиром Шматьком протягом п’яти років змогла заявити про себе та свої здобутки на європейському рівні. Кошти у таких розмірах українським містам виділяють вкрай рідко, тим паче – таким невеличким містечкам, як Чортків.
Отож, загальна проектна вартість робіт – 22 млн грн, із яких 4 млн 500 тис. грн – грантові кошти від NUEE, 2 млн 250 тис. грн – співфінансування з міського бюджету. Ще 15 млн 250 тис. грн – кредит від міжнародної фінансової організації із Фінляндії «Північна Екологічна Фінансова Корпорація» (НЕФКО) на надзвичайно вигідних умовах – під 3% річних у гривнях. Із цією ж компанією Чортківська міська рада працювала під час термомодернізації школи №5.
Що дала термомодернізація ЗОШ №5?
Економія та позитивний ефект стали відчутними вже під час останнього опалювального сезону. Споживання енергії зменшилося майже в 2,5 рази, а середня температура у класних кімнатах не падає нижче 18°C.
Коли розпочнуться роботи?
Капітальний ремонт та термомодернізація ЗОШ №7 орієнтовно мали би розпочатись у лютому-березні наступного року. Триватиме ремонт до 5-6 місяців.