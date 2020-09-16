У Тернополі ДСНС-ники врятували собаку з пастки
15 вересня о 19:21 рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення залучалось для порятунку собаки. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Тварина застрягла між металевими гаражами на території гаражного кооперативу на вул. Довженка, в м. Тернопіль. Її життю загрожувала небезпека, адже вона не могла самостійно вибратися з пастки, де очевидно перебувала тривалий час.
На щастя, небезпечна пригода мала щасливий фінал. Свідки події викликали рятувальників, які негайно прибули до місця події, розчистили прохід, звільнили чотирилапу бранку та відпустили на волю.