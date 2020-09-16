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Новини Тернополя 

У Тернополі ДСНС-ники врятували собаку з пастки

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15 вересня о 19:21 рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення залучалось для порятунку собаки. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Тварина застрягла між металевими гаражами на території гаражного кооперативу на вул. Довженка, в м. Тернопіль. Її життю загрожувала небезпека, адже вона не могла самостійно вибратися з пастки, де очевидно перебувала тривалий час.

На щастя, небезпечна пригода мала щасливий фінал. Свідки події викликали рятувальників, які негайно прибули до місця події, розчистили прохід, звільнили чотирилапу бранку та відпустили на волю.

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