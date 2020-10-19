Кандидати від 13 партій балотуються до Тернопільської обласної ради

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія зареєструвала 669 кандидатів від 13 організацій політичних партій для участі у виборах до Тернопільської обласної ради. Двом кандидатам реєстрацію було скасовано. Списки кандидатів Територіальної організації Радикальної партії комісія зареєструвала 8 жовтня. 25 жовтня до обласної ради виборці оберуть 64 депутати.

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, Тернопільська обласна територіальна виборча комісія на засіданні 8 жовтня зареєструвала списки кандидатів від Радикальної партії Олега Ляшка. Загалом для участі у виборах до обласної ради комісія зареєструвала 669 кандидатів від 13 осередків політичних партій, а саме:

Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» – 63 кандидати;

Тернопільська регіональна організація партії «Опозиційна платформа – за життя» – 34 кандидати;

Тернопільська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» – 64 кандидати;

Тернопільська обласна організація партії «За Майбутнє» – 64 кандидати;

Тернопільська обласна організація партії «Наш Край» – 31 кандидат;

Тернопільська обласна організація партії «Українська Галицька партія» – 64 кандидати;

Тернопільська обласна територіальна організація партії «Голос» – 57 кандидатів;

Тернопільська обласна організація партії «Слуга народу» – 53 кандидати;

Тернопільська обласна організація партії «Довіра» – 37 кандидатів;

Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» – 64 кандидати;

Тернопільська обласна організація «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – 40 кандидатів;

Тернопільська обласна партійна організація партії «Сила людей» – 40 кандидатів;

Тернопільська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка – 58 кандидатів.

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, оскільки 5 жовтня обласна ТВК вже провела жеребкування щодо визначення порядкових номерів організацій політичних партій у виборчому бюлетені, тому 8 жовтня, після реєстрації кандидатів від Радикальної партії Олега Ляшка, комісія прийняла рішення включити організацію Радикальної партії до переліку під тринадцятим номером.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів Центральної виборчої комісії кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у будь-який час після реєстрації, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування, тобто до 5 жовтня включно, мав змогу звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про відмову від балотування, засвідченою в порядку, встановленому Законом України «Про нотаріат» або поданою особисто.

Заступник голови Тернопільської обласної ТВК Юрій Моргун повідомив ОПОРІ, що за відведений період часу комісія отримала дві заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати Тернопільської обласної ради. Він сказав, що перша заява надійшла незадовго після реєстрації від кандидата у депутати від ВО «Батьківщина» Миколи Скуйбіди. 28 вересня комісія прийняла рішення про скасування реєстрації цього кандидата (Постанова №32). Крім цього відповідно постанови №51 від 7 жовтня комісія скасувала реєстрацію кандидатки у депутати від партії «За майбутнє» Світлани Мелих.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 1 статті 231 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, окремого кандидата у депутати, включеного до єдиного та/або єдиного та територіального виборчих списків організації партії (під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) із виключенням його з відповідних виборчих списків, про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати у багатомандатному виборчому окрузі (під час виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) у разі: 1) звернення кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування із заявою про відмову від балотування. Така заява може бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України “Про нотаріат”, або подана до відповідної виборчої комісії особисто; 2) звернення організації партії не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування щодо скасування реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії, яке додається до такого звернення. Зазначені документи підписуються керівником та засвідчуються печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії.

У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати у триденний строк з дня надходження звернення, але не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування (до 6 жовтня 2020 року включно).

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області