Серед депутатів тернопільської обласної ради найбільше держслужбовців та підприємців

Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували депутатський корпус Тернопільської обласної ради 7 скликання за професійною ознакою, тобто посадою (заняттям), місцем роботи. Таке дослідження було здійснено згідно вказаних відомостей на сайті Центральної виборчої комісії.

Отже, серед 64 депутатів Тернопільської обласної ради найбільше депутатів є державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування – 20 депутатів, а це 31% від усього депутатського складу . Найбільше держслужбовців та працівників ОМС представлені у фракції партії «Свобода» – 7 депутатів, найменше – 1 депутат у фракції партії «Європейська солідарність»

9 депутатів Тернопільської обласної ради працюють в товариствах з обмеженою відповідальністю або приватних підприємствах, а це 14% від всіх депутатів. Найбільше депутатів працюють у цій сфері у фракції партії «За майбутнє» – 3 депутати, жодний депутат у цій сфері не представлений у фракції партії «Слуга народу».

Серед усіх депутатів обласної ради 8 депутатів (13%) є медиками, тобто працюють (в основному на керівних посадах) у закладах охорони здоров’я державної чи комунальної форм власності. Найбільше депутатів-медиків, а саме 4 депутати, працюють у фракції партії «Батьківщина», а найменше, точніше жодного депутата-медика немає у фракціях партій «Слуга народу» та «Свободи».

7 депутатів Тернопільської обласної ради (це 11%) серед усього депутатського складу є фізичними особами-підприємцями. Найбільше депутатів-ФОПів, а саме 3 депутати представлені у фракції партії «Слуга народу», натомість жодного депутата-ФОПа немає у фракціях партій «Свобода», «Батьківщина» та «Довіра».

Із 64 депутатів обласної ради 6 депутатів (9%) є освітянами, тобто працюють в закладах вищої, професійно-технічної, середньої та післядипломної освіти, переважно на керівних посадах. Найбільше депутатів-освітян, а саме троє, представлені у фракції партії «Європейської солідарності», а найменше, точніше жодного депутата-освітянина немає серед депутатського складу фракцій партій «Батьківщини», «Слуги народу» та «Довіри» .

5 депутатів Тернопільської облради (8%) працюють в сільському господарстві, тобто в приватних агропромислових підприємствах, фермерських господарствах, тощо, які в основному є керівниками даних підприємств.

Зокрема, найбільше депутатів-аграріїв, а саме двоє, представлені у фракції партії «Європейська солідарність», а жодного депутата, який працює в сільському господарстві немає у фракціях партій «Батьківщина» та «Слуга народу».

Четверо депутатів Тернопільської обласної ради (це 6% від усього депутатського складу), згідно вказаних відомостях на сайті ЦВК, тимчасово не працюють. Зокрема двоє депутатів у фракції партії «Європейська солідарність», по одному депутату у фракціях партій «Слуга народу» та «За майбутнє», а жодного депутата серед таких немає у фракціях партій «Свободи», «Батьківщини» та «Довіри».

По 2 депутати облради (3%) вказали, що працюють в банківській сфері та в громадських організаціях або громадських спілках. 1 депутат (Олег Сиротюк), вказав, що працює в партійній організації.

Також варто нагадати, що серед 64 депутатів новообраної Тернопільської обласної ради 7 скликання, 20 депутатів були попереднього, 6 скликання Тернопільської обласної ради, тобто майже третина депутатів. Зокрема найбільше переобралось депутатів від місцевих організацій партій «Європейська солідарність» та «Свобода» – по 7 депутатів, а також 3 депутати від «Батьківщини», ще троє депутатів попереднього скликання були представниками інших партій. Також серед новообраних депутатів є депутати попередніх скликань обласної ради, Верховної ради України та депутати і голови інших місцевих рад.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “Серед депутатського складу Тернопільської обласної ради трохи більше третини депутатів працюють в державному секторі, тобто є держслужбовцями або працівниками органів місцевого самоврядування та стільки ж приблизно депутатів переобрались у новому скликанні. Це має трансформуватись у прийняття якісно підготовлених, обговорених та виважених рішень Тернопільської обласної ради, розуміння процедур прийняття рішень та їх наслідками загалом. Також бачимо широку представленість інших суспільно важливих професій серед депутатського складу із різних сфер економіки, що мало б якісно впливати на їх роботу у профільних депутатських комісіях та збалансовано прийнятих рішеннях. Однак з іншої сторони бачимо значну кількість депутатів, які вперше стали депутатами, а це, думаю, має привнести свіжий погляд на вирішення тих чи інших питань в життєдіяльності Тернопільської області”.