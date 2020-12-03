У Тернопільській обласній раді сьомого скликання працюватимуть шість фракцій

Інформацію про їх утворення зачитав голова обласної ради Михайло Головко. Зокрема, це: фракція “Всеукраїнського об‘єднання “Свобода”, уповноважений представник – Марія Чашка, політичної партії “За майбутнє”, уповноважений представник – Олег Боберський, політичної партії “Слуга народу”, уповноважений представник – Ярослав Захарків, політичної партії “Довіра” – Ігор Гайдук, Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», уповноважений представник – Василь Деревляний, політичної партії “Європейська Солідарність”, уповноважений представник – Степан Барна.



Також сесія затвердила склад президії обласної ради сьомого скликання, до якої увійшли голова обласної ради, заступники голови облради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

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